V zámeckém pivovaru Bechyňského zámku se narodila keramická výstava, kterou kurátorka Eva Ballová pojmenovala krátce Jihotvar. Ale možná by se hodilo přidat Jihotvar: Návrat na trůn, protože přehlídka výrobků továrničky na keramiku v jihočeských Hrdějovicích je doslova úžasná a budí u návštěvníků pocity nostalgického krásna.

Hrnčířská dílna byla v Hrdějovicích založena již v roce 1899. S postupující industrializací měst vzrostla poptávka po hrnčířském zboží a v okolí obce se nacházely bohaté zdroje vhodné hlíny. Skutečný úspěch se dostavil, když v roce 1901 koupila dílnu rodi | Foto: archiv

Od bruselského stylu, který způsobem zdobení přesáhl čas a dodnes se vykazuje jemnou elegancí podpořenou užitím pastelových barev, objevíme na výstavě celý zástup dalších produktů, především váz úžasných tvarů a dekorů, ale i talířů a mís a nástěnných reliéfů. V hrdějovické dílně panovalo vynalézavé a tvůrčí prostředí, které sytili svými nápady výtvarníci, především Antonín Škoda a Karel Příhoda (nastoupili do výrobny v roce 1960), dvě velké osobnosti světa keramiky. Jejich realizované, rozvětvené návrhy snesou přízvisko – umělecké. Byť šlo o sériovou výrobu, můžeme si být jisti, že ve velkém množství se jejich práce nedochovaly. Síla zájmu lidí zdobit své domovy keramikou se postupem let snížila, část věcí se rozbila, ztratila anebo z bazarů, kde se po roce 1989 ocitla, zmizela turistickými stezkami do zahraničí. Takže výstava může být i výzvou pro všechny, kteří podobnou keramiku vlastní, aby ji šetřili a opatrovali.