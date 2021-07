Poznejte přírodu a život v ní s myslivcem a fotografem v jedné osobě Františkem Novotným z Tábora.

Myslivec a fotograf v jednom František Novotný představuje přírodu. | Foto: František Novotný

Jistě ho potkáváte na zahradě i na procházkách parkem, ale co vlastně víte o hlemýždi zahradním? Tento plž žil původně na vápencích, ale člověkem byl zavlečen i na jiná prostředí. Na zádech nosí ulitu s pěti závity a je největší středoevropský plžem s ulitou. Dožívá se značného stáří v průměru 5-8 let. Je to obojetník, každý jedinec má samčí i samičí pohlavní žlázy. Rozmnožuje se vajíčky, která zahrabává do půdy.