Naši milí Ježíškové. Chtěla bych Vám poděkovat za všechny děti i vychovatele z DD Radenín. Všechny vaše dárky udělaly velkou radost a oči dětí zářily jako hvězdy.

Děkuji tedy všem dárcům i těm, kteří mi poukázali peníze na účet a mohla jsem za ně dětem dárky koupit. Nemohu Vás uvést jmenovitě, ne že by to nešlo, ale já vás všechny neznám. Proto jen v kostce. Děkuji Ježíškům z Jistebnice, Hůrky, Makova, Vlásenice a okolí. Zaměstnancům celé řady prodejen a jejich známým a zákazníkům, řadě firem i jednotlivcům. Řadě dalších, kteří jednali s kolegy a těm patří díky též. Prostě, letos to nejdříve vypadalo, že si večer zahrajeme člověče nezlob se a půjdeme do hajan. Ale díky VÁM všem k nám Ježíšek přišel. Máte můj neskonalý obdiv a velký DÍK vám všem náleží. Jste skvělí, že jste nás nenechali na holičkách a opožděně si dejte pod stromeček ještě jeden dárek, velkou radost našich dětí a samozřejmě i nás všech, kteří se tu o ně staráme.