Úžasné! Nejčastěji slýchané slovo od návštěvníků Vinné stezky v Průhonickém parku, kam v sobotu 2. září přivezl Táborský festival vína 39 vinařů s více než 100 vzorky rozličných vín Moravy, Čech i Rakouska. Návštěvníci obdivovali nejen lahodná vína, ale také kouzelnou přírodu. Za příspěvek a fotky děkujeme Davidu Peltánovi.

Vinná stezka Průhonickým parkem. | Foto: David Peltán

"Na akci přišlo kolem šesti set lidí. Je to sice méně, než jsme očekávali, ale zas musíme pokorně říci, že jsme s festivalem byli poprvé mimo Jihočeský kraj, takže to není špatný výsledek. Důležité pro nás je, že byli lidé nadšení krásnou, snadno schůdnou trasou, však jsem tu potkal rodiny s dětmi i s pejsky, že se všichni cítili komfortně, Vinnou stezku si užili a napříště třeba vezmou na výlet své blízké a kamarády," komentoval Jiří Blafka, ředitel Táborského festivalu vína. Festival Vinnou stezkou v Průhonicích končil letošní 15. ročník vinné slavnosti, návštěvníky čeká už jen říjnové představení Dejvického divadla.

Na Vinné stezce v Průhonickém parku za malebným zámkem lidé ochutnali 34 odrůd vína, ale také kvalitní, řemeslné klobásky, sýry a ořechy z Dobrého zrna, nebo čerstvě praženou kávu, domácí limonády a alko i nealko koktejly z kavárny a koktejlbaru Obývák. Nechyběla všude pramenitá voda od Šumavského pramene, která byla na stáncích zdarma.

"Máme několik úkolů do příště. Zdokonalit značení trasy, občas to stávající zamotalo hlavu i nám, a udělat více stánků s pochutinami a pokrmy . To mělo být sice už letos, ale někteří dodavatelé nám bohužel na poslední chvíli odpadli, tak napřesrok už bude cateringu a občerstvení v celém parku dostatek!" přiznává s úsměvem Jiří Blafka a dodává, že mnozí návštěvníci situaci nepodcenili a vydali se na avizovaný výlet až skautsky připraveni - tedy s batůžky a svým občerstvením.

Táborský festival vína dokonce připravil pro zájemce svozový autobus z jižních Čech. S ním se na výlet do Průhonic vydaly desítky lidí a už v autobusu nebyla o zábavu nouze. Došlo dokonce na kytaru a zpěv.

"Pravidelně jezdíme za vínem na Moravu, ale zde to bylo blíž a navíc v krásném prostředí," konstatovala parta z Pyšel se skleničkami v ruce. Kolegové z Týnce nad Sázavou pak doplnili: "Koukat se na tento nádherný zámecký park skrz skleničku dobrého vína, to je prostě něco úžasného. Nemá to chybu!"

Vinná stezka se povedla na jedničku i díky krásnému počasí. Pořadatelé oznámili i termíny Vinných stezek a festivalu v příštím roce. Předprodej vstupenek na program Táborského festivalu vína začne na sv. Martina, tedy už nyní na podzim 11. listopadu. Festival se uskuteční v březnu a dubnu a konkrétně na Vinné stezky vás zavede 25. května 2024 v Táboře a 22. června 2024 v Průhonicích u Prahy.

Program a aktuality můžete sledovat na festivalovém Facebooku nebo Instagramu či webech www.festivalvina.cz a www.vinnestezky.cz.

David Peltán