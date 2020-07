Byl to rok plný dobrodružství. Mnohým z nás se v době koronaviru změnil svět. Přesto jsme všichni byli spolu a drželi při sobě, a tak jsme se, díky uvolňujícím se opatřením, mohli zase všichni setkat na Mufíkovské slavnosti, která se konala 25. června ve Spolkovém domě Střelnice za doprovodu Dua Petra a Jára Bártovi. Společně s panem starostou Štěpánem Pavlíkem jsme pasovali hned devět budoucích školáků.

Odpoledne bylo plné her i s hudebním doprovodem s názvem Duo Petra a Jára Bártovi. | Foto: Karolina Mairychová

Mnohé z nich znám již od dvou let, kdy k nám do Montessori mateřské školy Mufík Dětem poprvé nastoupili. V každém z nich jsem se snažila podpořit jejich osobitost. Jsou úžasní. Věřím, že jsme jim do života předali možnost volby, možnost komunikace a rovnost mezi dítětem a dospělým. Obrovské díky patří kolegyním i rodičům za jejich velkou podporu.