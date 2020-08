Na tábor do Štědronína se sjely děti z celé republiky

Letošní rok byl zvláštní, všichni si prošli karanténou, nikdo nemohl nic plánovat. Pořád jsme doufali, že nám tábor bude povolený, víme, jak moc důležité to zrovna letos pro děti a jejich rodiče bylo. Když už bylo jasné, že 27. června můžeme jet, volali lidé ze všech stran, aby sdělili pozitivní zprávu. Hned jsme se pustili do přípravy a tak mohl Diacel Písek uspořádat svůj další letní tábor pro 44 zdravotně postižených dětí ve věku 8 – 17 let z celé České republiky.

Diacel Písek uspořádal svůj další letní tábor pro 44 zdravotně postižených dětí z celé České republiky. | Foto: Archiv Diacel Písek