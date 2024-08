Recenze od čtenářky Majky Boumové. Na Pohodě v pohodě. Většinou chodím na Sokolskou plovárnu v Táboře. Teď jsem ale měla dvě děti, o kterých vím, co dovedou a dvě o kterých ještě nemám představu, co dovedou.

A tak jsme v jednu červencovou sobotu zamířili na Pohodu v Sezimově Ústí. Vstupné pro pět osob 140 Kč. Zdá se mi, ze to koupaliště z dotačního titulu otevřeli nedávno a pak jsem si spočítala, že to bude několik let. (pozn. redakce dokonce 10 let).

Lavičky na sezení, tráva pro deky a rohožky na ležení, slunečník za příplatek. Toalety čisté, venkovní kabinky na převléknutí, vzrostlé stromy taky poskytnou stín.

V brouzdališti skluzavka, želva, houpačka a vodní deštník. Vedle pískoviště, houpačky, a kolotoč, velký bazén. Ten je rozdělený na půlku s vodou tak kolem jednoho metru, v druhé části je voda hlubší a je tam i skákací "věž".

Podlaha bazénu trochu klouže, ale nevadí. K jídlu si děti daly palačinky, hranolky, krokety, párky v rohlíku došly. Otevřeno bylo do 19 hodin, měla jsem problém vyhnat je z vody. Naštěstí pán od vstupenek prohlásil, že kdo bude poslední, musí uklidit celý areál. Tak jsme stačili prchnout.

Pro náročnější plavce to možná úplně není, ale pro nás to bylo super. Nakonec jsem to klubko hadích ocásků v klidu uhlídala. Určitě se rádi vrátíme.

Za příspěvek a fotografie z návštěvy koupaliště Pohoda v Sezimově Ústí děkujeme Majce Boumové.