Do Zoo Tábor jezdíme rádi, velmi mile nás překvapila sobotní návštěva 29. ledna 2022. i na sněhu se totiž řada zvířat pohybuje venku, užívá si chladného počasí a navazuje kontakt s návštěvníky. Třešničkou na dortu byla narozeninová oslava tygra Rockyho. Určitě vyražte i v zimě.

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech patří sice k nejmladším u nás, protože vznikla teprve před sedmi lety. To ji od insolvenčního správce koupil současný ředitel - developer a biolog Evžen Korec z Prahy. Zachránil ji tak a napsal o tom krásnou knihu, nyní mohou toto příjemné prostředí navštěvovat i lidé a stále zde přibývají různá zvířata, nové voliéry a výběhy. Úžasný i je i prolidský přístup ošetřovatelů, většinou ošetřovatelek, které navíc mají odpovědi na všechny všetečné otázky.

Loni do zoo i přes covidová opatření přišlo dokonce 110 tisíc lidí, do konce března táborská zoologická otevírá o víkendech i svátcích od 9 do 16 hodin.

Monika Stejskalová, Soběslav