Buenos días! Günaydın! Dobro jutro! Buna dimineata! Labrīt! Dobré ráno! Pozdravy ve všech těchto jazycích se letos ozývaly na našem letním táboře u řeky Lužnice, který kromě dětí přivítal také návštěvníky z 6 různých zemí.

Na mezinárodní tábor přijely děti z šesti zemí | Foto: Marie Svobodová, oddíl TOM Dumánci

Za posledních 7 let, kdy za náš oddíl TOM Dumánci mezinárodní tábory pořádáme, je to zatím nejvyšší číslo, kterého se nám podařilo dosáhnout. Mladí lidé ze Španělska, Turecka, Chorvatska, Rumunska, Lotyšska a Slovenska se u nás sešli díky školení „Be the leader!“ pod záštitou programu Erasmus+.