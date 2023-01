Rodinné závody v bobování s lišákem Foxem

Každé úterý a čtvrtek si můžete od 19 hodin užívat na výukovém hřišti Fox park zábavu na sněhu s maskotem lišákem Foxem. Závodit může klidně celá rodina. Závody se konají v několika kategoriích a jsou o ceny. Všichni nadšení bobisté jsou vítáni.

Den s handicapem

Sobota 7. ledna 2023 od 9 do 17 hodin

Skiareál Lipno – Restaurace Stodola (vchod z druhé strany restaurace Stodola)

Lipno bez bariér zve na organizovaný den pro handicapované. Zdarma zapůjčíme pomůcky pro handicapované.

Program:

- jízda na monoski s instruktorem

- instruktáž rodičů pro samostatnou jízdu s monoski

- lyžování nevidomých s instruktorem

- Bobová dráha Lipno

- návštěva Aquaparku Lipno

- možnost výpůjčky lyžařského setu

- vstup na Stezku korunami stromů (1 + 1)

Veškeré aktivity ZDARMA

McDonald ‘s Winter Cup

Sobota 21. ledna 2023 od 9.30 do 16.30 hodin

Skiareál Lipno

Jste soutěživí a máte rádi výzvy? Rodinné lyžařské závody pro veřejnost jsou tou pravou volbou pro poměření sil nejen v rodině, ale i mezi vrstevníky. Závodit můžete v měřeném slalomu jako jednotlivci i jako rodinný tým. Na programu je i speciální závod, Chyť si lišáka Foxe.

Kategorie:

Jednotlivci muži x ženy (od 15 let)

Rodinný závod dítě (dítě do 15 let) + dospělý (časy se sčítají)

Chyť si lišáka Foxe – lišák Fox zajede v trati čas a cílem bude se mu co nejvíce přiblížit

Za každou vteřinu +/- bude penalizace (závod pro děti i dospělé)

Program:

9:30 – registrace do závodů

10:00 – start závodu

14:00 – poslední možnost registrace

16:30 – vyhlášení závodů na náměstí před hotelem Element

Závodit se bude v měřené trati na sjezdovce k Yettimu. Registrace zdarma na místě (vratná záloha za startovní číslo 100 Kč).