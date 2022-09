Radomír měl tuto pouť na mysli již delší dobu, vlastně po celé období koronavirové pandemie, kdy jsme si o větším cestování mohli nechat jen zdát. „Chtěl jsem vyrazit někam daleko, ideálně až na konec světa, nicméně určité časové omezení jsem pro tuto cestu měl, takže vzdálenost musela být realisticky zvládnutelná za cca čtyři týdny,“ říká o své cestě Radomír Špok.

Celý tento charitativní projekt poutě do Lisabonu bylo možné sledovat na facebookovém profilu Chelčického domova sv. Linharta a na profilu Radomíra Špoka. Zároveň byl podpořen Nadací Donio, kde je stále možné přispívat na domov ZDE.

Cesta Radomíra Špoka měla mnoho aspektů – letní putování, dobrodružství, sportovní výkon, testování vlastního diskomfortu, ale zároveň byla i poutí duchovní a má také konkrétní charitativní přesah. Již několik let Radomír se svou manželkou Eliškou podporuje Chelčický domov sv. Linharta, který je zároveň místem poskytujícím několik sociálních služeb pro klienty různého typu postižení, ale také místem odpočinku pro veřejnost i kolemjdoucí v krásné přírodní zahradě a nabízející široké aktivity komunitního centra.

„Měl jsem to štěstí pravidelně Chelčice navštěvovat v průběhu téměř čtvrt století a být svědkem neuvěřitelné proměny tamní zanedbané fary na současný, stále se dynamicky rozvíjející Domov, který velice rád pravidelně se svou rodinou navštěvuji a podporuji,“ dodává Radomír. Celou cestu velice pečlivě připravoval a každý den se pokusil ujet 120 až 150 km a stejnou částku věnoval chelčickému Domovu a na závěr přidal 3345 Kč za celou trasu. K jeho výzvě se připojili i další dárci.

"Po zralé úvaze jsme se společně s Radomírem rozhodli tento charitativní příspěvek věnovat na materiálové zajištění terapeutické práce sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením (zkráceně SAS) a na zajištění provozu terénního vozidla. Tato služba není financována z jiných dotačních zdrojů a je plně hrazena chelčickým Domovem, a to přímo z darů či z výroby Domova (keramických a potravinových výrobků).

A na závěr ještě jeden přesah a velký bonus této poutě: Radomír se stal „vyslancem“ našeho Domova: vyslancem do míst, kde žil a také zemřel sv. Linhart, patron Chelčického domova sv. Linharta.

Městečko, ve kterém sv. Linhart založil klášter, se jmenuje Saint-Leonard-de-Noblat a nachází se u Limoges ve francouzské Nové Akvitánii. Sv. Linhart je nejen patronem sedláků, zemědělců, domácího dobytka, kovářů, obchodníků s ovocem, rodiček a vězňů, ale také chrání lidi s duševními chorobami a je patronem nám všem bláznům, kteří se snažíme každodenně žít a pomáhat v chelčickém Domově.

Velice nás potěšilo, že Radomír na své cyklopouti navštíví tato místa i přímo hrob sv. Leonarda, jak se mu ve Francii říká. Posíláme do farnosti Sv. Leonarda v Noblat pár fotografií našeho Domova, chelčického kostela sv. Martina, kde je jedna z postranních kaplí zasvěcena sv. Linhartovi, a naší přírodní zahrady s uživateli a těšíme se na zprávy z tohoto místa, kam se většině z nás nepodaří se za život podívat. Moc Radkovi za tuto návštěvu děkujeme a přejeme mu na jeho životní pouti hodně naděje, zdraví a radosti.

Všichni uživatelé a zaměstnanci Chelčického domova sv. Linharta.

Za článek a fotky děkujeme Kláře Kavanové Muškové z Chelčického domova sv. Linharta a Radomíru Špokovi.