Filmové hvězdy z celého světa vyhledává nejen proto, aby je viděl, ale hlavně proto, aby si s nimi pořídil fotku. Letos už má sběratel selfíček se slavnými osobnostmi první zářez, snímek se sirem Michaelem Cainem.

Na slavného herce čekal společně s kamarády celý den. „První naděje na fotku byla, když přijel k hotelu ve Varech. Tam ale jen pozdravil lidi a šel do hotelu. My tady na něj čekali dál. Nakonec odjel na večeři, a když z ní odcházel, podařilo se nám pořídit fotku,“ popisuje lovec snímků. Na filmovou hvězdu prý čekal celkem 11 hodin. „Je to fakt mega dlouho, ale vyplatilo se,“ dodává mladík.

Sir Michael Caine je jedna z největších filmových legend současnosti, má na kontě přes sto filmových rolí. Vidět jste ho mohli například ve snímcích Dunkerk, Tenet, Temný rytíř, Mládí, Podfukáři a mnoha dalších.

Ondřej Untermüller, Písek