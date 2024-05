Zahradní slavností a vernisáží výstavy výtvarníka, akademického malíře a ilustrátora Ladislava Rektorise odstartovala ve Veselí nad Lužnicí letošní turistická sezóna. Za fotky děkujeme Stanislavu Tošnerovi.

Vernisáž výstavy děl Ladislava Rektorise ve Weisově domě Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí byla spojena se zahradní slavností. | Foto: Stanislav Tošner

Výstava známého Veseláka Ladislava Rektorise je k vidění ve Weisově domě Blatského muzea. Zahradní slavnost zahájil vedoucí Blatského muzea Daniel Abazid a kurátorka výstavy Líza Faktorová. Hudebně vernisáž doprovázela kapela Jen tak tak.

Ladislav Rektoris, 1929-2006.

Ladislav Rektoris se sice narodil v roce 1929 v Rožmberku nad Vltavou, výtvarné umění pak studoval v Praze na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a Akademii výtvarných umění. Ale zakotvil ve Veselí nad Lužnicí, které se stalo městem jeho života. A to se vším všudy, respektive, jak se říká v dobrém i zlém. V letech 2002 a 2006 mu totiž katastrofální povodně vyplavily ateliér. Byl i devátým čestným občanem města.

"Výstava ve Weisově domě si klade za cíl ukázat to nejlepší z jeho díla, co ukrývají veselské domácnosti Rektorisových přátel. Nabídne tak dosud nevystavované portréty „Veseláků“, díla s milostnou tematikou, malby jihočeských rybníků a mokřadů, brilantní kresby zachycující výlovy rybníků, jakož i rozličné ilustrace a skici," naznačuje na svých stránkách Blatské muzeum.

Výstavu bude možné navštívit do 21. července. Weisův dům je otevřen denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin s polední pauzou od 12 do 12.30 hodin.