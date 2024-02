Na mistrovství světa v cyklokrosu do Tábora jsme se moc těšili. Jsme fanoušky už dlouhé roky a vidět naživo fenomenálního Mathieu van der Poela stejně jako poslední závod dlouhé a velmi úspěšné kariéry Zdendy Štybara jsme si nechtěli nechat ujít.

MS v cyklokrosu v Táboře | Video: Fanklub Kladruby

Lístky jsme si v předstihu nekupovali, že by nebyly k dostání na místě, jsme nepředpokládali. Cena na nedělní závod byla 650 Kč, no co je dnes zadarmo. Nebyl to náš první mistrák, takže víme, do čeho jdeme. Překvapivě se nám daří i dobře zaparkovat kousek od vstupu do areálu. Přicházíme ke kase, hotovost není problém, dostáváme vstupenku, kterou obratem načítají pracovníci u vstupu. Nepřekvapuje nás ani to, že si chtějí zkontrolovat batoh, bezpečnost v tom množství lidí především. „Jídlo vyndejte a buď si ho odneste zpět do auta, nebo ho hoďte tamhle na hromadu,“ překvapil nás mladík, kterému minerálka v batohu nijak nevadila. Chvíli odporujeme, ale je to marné, vracíme se k autu, odkládáme řízky a vracíme se na závodiště.

Snažíme se zkontaktovat s další partou fanoušků, kteří za námi přijíždějí z Prahy cyklovlakem, který vypravila společnost České dráhy. Ti nám píší, že vlak stojí, že budou mít zpoždění, čímž nestihnou první ze závodů posledního dne šampionátu. Při ceně vstupenek smutné, uvidíme, jak se k tomu přepravce při reklamaci postaví.

Táborský cyklokros těší fanoušky. S parkováním pro místní je ale problém

My autem budeme odjíždět až pozdě odpoledne, dost tedy času na to, abychom si dali jedno točené. Při pohledu na cenovku 130 Kč za půllitru Platanu a za třetinku pak 80 Kč, nám spadla brada. Nicméně žízeň je věčná, objednáváme si pivko a podáváme peníze. „Bereme jenom kartu, pokud nemáte, jděte si nabít čip tamhle do stánku a pak se sem vraťte a počítejte, že záloha na kelímek je stovka,“ dostáváme odpověď. Tyhle novoty nejsou pro nás, nicméně jdeme si tedy nabít čip. Samotné nabití čipu 30 korun. Takhle se vydělávají prachy. Konečně si tedy můžeme dát pivko. Pohled na ceny jídel lepší nekomentovat. Hranolky 150 Kč, porce gulášové polévky 130 korun, klobása s rohlíkem 180 korun, velká porce bramborových spirál 125 korun, malá pouhých 80. Cenu trdelníku už ani vidět nechceme.

Stále dumáme nad slovy chlapce u vstupu. Nechápeme, proč by člověk, pokud chce jít na podobnou akci v dnešní době, měl nejdříve nějaký čas strávit na internetu hledáním, co vlastně smí nebo nesmí. Každopádně o tom, že by se na místo nesmělo přinášet jídlo, jsme ani po návratu domů nenašli ani slovo.

Zdroj: Fanklub Kladruby

Pořadatelé, ač je nám jasné, že takový závod spolkne spoustu financí, nějak zapomněli, že na mistrák dorazí také fanoušci z Čech, nejen cizinci. Ceny však nastavili evidentně na hranici zahraničních, ber nebo nech být. Nutno však přiznat, že zálohy na kelímky splnily účel, trať byla čistá. V dobách minulých především belgičtí fanoušci rádi odhazovali prázdné kelímky přímo do trati jezdcům pod kola. Při odchodu vám u k tomu určených stánků vrátili stovku zálohy a překvapivě keš. Zbytek hotovosti z čipu si pak doma musíme dořešit přes jakousi aplikaci, pořadatel nám prý peníze pošle zpět na účet, který uvedeme.

OBRAZEM: MS v cyklokrosu objektivem fotoreportéra Deníku Zdeňka Formánka

Samotné závody byly super, s tím, že uvidíme jen určitou část, dle toho, kde se nám zadaří se postavit k trati, jsme byli smíření. Mladíček Kryštof Bažant získává bronz, Kristýna Zemanová si s kategorii do 23 let dojela pro krásnou stříbrnou medaili. A náš favorit „Matěj“ Mathieu van der Poel na nic nečeká, svoji dominanci ukazuje hned od startu, po chvíli už krouží na trati v dostatečném předstihu a dojíždí si pro zlato. Krásný pohled je na Michaela Boroše, který se prokousává dopředu, aby dojel na sedmém místě. Cinkáním zvonečků ženeme i další jezdce, užíváme si pohledu na našeho stříbrského Zdendu Štybara. V druhém kole se na chvíli „zakyselil“, jak my říkáme, ale prostě bylo jasné, že Zdenda dojede, i kdyby v Táboře měl duši nechat. A to se stalo i přes defekt, který mu poslední závod zkomplikoval. Nálada byla na závodišti úžasná, člověk se kochal pohledem na skupiny různě vymóděných fanoušků, parta bubeníků jen podtrhovala skvělou atmosféru. TOI TOI budek dostatek, čisté, ani tady není co kritizovat. Ale ty ceny …… za nás rozhodně palec dolů.

Fanoušci z Kladrub u Stříbra