Po několika letech se opět se potkáme na místě zvaném Ostrov, který prošel rozsáhlou úpravou a který má neopakovatelnou atmosféru.

Kdo zde vystoupí?

Folkrocková Cihelna a spol., která pod vedením principála Marka Cihláře spolu s mladými hudebními parťáky zraje jako víno. Folk s vínovým nádechem předvede uskupení Dobrý ročník. Tady to zrání jde také velmi dobrým směrem. Ač jsou na pódiích spolu krátkou dobu, jsou to všichni zkušení muzikanti. The Wohryzek band mají blízko k rockovému pojetí a tady, u Lužnice, jsou velmi populární. A do čtvrtice je zde parta zvaná O.Š.N., která ač avizuje, že jsou spolu 30 let, je za nimi rouška tajemna. Že by hudba 90. let? Nechme se překvapit.

close info Zdroj: Se souhlasem Pavla Černého zoom_in Pozvánka na festival Mosty v Plané nad Lužnicí.

A na co lze ještě pozvat. Uvedu slova hlavního hybatele festivalu Mosty, již výše zmíněného Marka Cihláře: "Protože láska prochází žaludkem (lásku k muzice nevyjímaje), nabízíme také laskominy tekoucí i kousací. Nebude chybět Irský pub s čepovaným Guinnessem, nápoji z irských whiskey, domácí limonády, koláčky, mostní utopenci, mostní hermelín, k tomu domácí Markétin chléb a další dobroty.

Partička kamarádů občerstvení KKK zase přiveze pivko z Obory, nebude chybět skvělá Wesleyho krkovička, vynikající klobásy, bramboráky…"

Tak si přijďte užít báječnou akci, začíná se v 18 hodin.