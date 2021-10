Na co se už dnes netrpělivě těšit? Dočtete se , jak Nosek přelstil náladového Jiřího Sováka (1920-2020) a jak neposlušný Jiří Korn (1949) připravil Noska o výplatu. A jak dokázal Nosek přesvědčit "Simonku", aby z věčně kalhotového kostýmu přeskočila do sukně.

Osvětáři jihu vydávají publikaci Když bedna bavila o televizní minulosti herců a zpěváků v pořadech režiséra Alexeje Noska. Co se v ní dočtete, nám přiblížil Pavel Šmidrkal, kterému tímto děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.