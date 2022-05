Mladí umělci vystavují v táborské knihovně. Vybízejí malbami k otázkám

Čtenář reportér Čtenář

"Zvíře není člověk. Ale čím se vlastně lišíme?" "Snesete pohled do očí šelmy?" Takové otázky si můžete pokládat při procházení výstavy v Městské knihovně Tábor. Přijít si podívat můžete v otevírací době knihovny od úterý do pátku od 8 do 18 h a v sobotu od 8 do 12 h. Děkujeme Městské knihovně Tábor a Janě Liškové za poskytnutý příspěvek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zajímavá výstava v táborské knihovně | Foto: poskytla Jana Lišková