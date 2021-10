Návštěva Sezimova Ústí vykouzlila Kateřině Veselé úsměv na rtech. Na sloupcích nedaleko náměstí Tomáše Bati si přečetla křídou napsaná milá slova. Co na sloupcích bylo? Čtěte v galerii. Děkujeme Kateřině Veselé za příspěvek.

Nápisy křídou v Sezimově Ústí | Foto: Kateřina Veselá

V Sezimově Ústí II. nedaleko náměstí Tomáše Bati někde napsal na zničené sloupky přístřešku milá slova. I když by to někdo mohl odsoudit jako vandalismus, bylo to jen křídou. A mně a věřím, že i dalším lidem to zpříjemnilo den, nebo alespoň vyčarovalo úsměv na tváři.