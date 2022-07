Mají se moc rády, jsou na sebe velmi fixované a protože jsou to psí andílci a my věříme na zázraky, pokusíme se pro ně ten zázrak v podobě společného domova zařídit.

Belli a Rowi byly přijaté s delší kudrnatou srstí, avšak zplstnatělou a plnou dredíků, proto nahodily kratší sestřih, ale jména už jim zůstala. Noví páníčci se však na kudrlinky mohou těšit, brzy dorostou.

Bellinka je bílá fenečka, je to již starší psí dáma, odhadem 15 let, která má ale pořád lumpačivou jiskru v oku a rychlý krok. Bellinka miluje vycházky a dobré jídlo, což je malinko vidět na její figuře, na které ale jako správná ženská nyní pracuje. Rowenka, šedo-bílá kudrlinka, je odhadem o polovinu let mladší holčička, která miluje míčky. Je to báječná aportérka a nositelka čehokoliv, nejraději však tenisáků. Obě holky jsou miloučké, mazlivé, zvládají jakoukoliv manipulaci, jízdu autem. Prostě dokonalé psice.

Holčičky jsou očkované, čipované a ošetřené proti vnějším i vnitřním parazitům. Podmínkou adopce je kastrace Rowenky po aklimatizaci v novém domově. Bellince doléčujeme roky neléčený zánět v oušku, to však není překážkou v adopci. Bellinka patří mezi fenečky, které za svůj život nepodstoupily kastraci, a tak o tom její mléčná lišta může vyprávět. Krevní odběry a rentgen plic však neukázaly žádné špatné výsledky, je to prostě starší psí dáma, kterou čeká ještě kousek toho důchodu.

Kudrlinky hledají společný domov, klidné zázemí, bez malých dětí a velkého vzruchu. Hodí se do bytu i do domku se zahradou se zázemím uvnitř se svými lidmi. Holky by po zodpovědném seznámení mohly odjet ke klidnému psímu sourozenci, vztah k jiným zvířátkům nemáme ozkoušen, ale předpokládáme dobrý.

V případě zájmu o jejich adopci Vás poprosíme o zaslání e-mailu na utulek@tstabor.cz. Do e-mailu napište základní informace o sobě, své rodině, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život kudrlinkám nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky