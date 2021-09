Spolupořadatelem je Město Chýnov za podpory Jihočeského Kraje. Koncert se koná v rámci oslav 1040 let Chýnova a provázet jím bude redaktor Českého rozhlasu České Budějovice Martin Hlaváček. Na koncertu se představí dechové hudby Motýlek z Rakouska, Chodská Domažličanka Jana Mlezivy, domácí Muzikanti z jižních Čech s hostem Josefem Zímou a moravská Mistříňanka Antonína Pavluše. Po skončení koncertu bude následovat do 22 hodin zábava s Mistříňankou a domácí kapelou, která se rozhodla vzdát se svého honoráře z vystoupení a věnovat ho tornádem postižené moravské obci Mikulčice. Veškerý servis pro návštěvníky je zajištěn. Vstupenky v předprodeji 220 Kč a na místě 250 Kč.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.