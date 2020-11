Geňa je u něj vždy první a zlověstným mručením dává jasně najevo, že tenhle kousek jídla je jeho a rozhodně se o něj nehodlá s nikým dělit. Jakmile přijde čas jíst, nezná bratra. Gilli v takovou chvíli raději uhne, protože ví, že i na něj se dostane. Většinou mají v jídelníčku ovoce a zeleninu. Jako velcí mlsouni si nejraději smlsnou na sladkých měkkých plodech, jako jsou třeba meloun či hroznové víno. Spousta návštěvníků je pak překvapená, že je vidí jíst i trávu. Pomáhá jim totiž zlepšit trávení.



V létě se nejraději koupou v malém jezírku nebo podřimují ve stínu. Nejchladněji je v jejich ubikaci, proto se před ostrým sluncem často schovávají tam. Také v zimě v ní tráví nejvíce času zachumlaní do teplé slámy tak hodně, že jim jsou vidět jen jejich věčně hladové čumáky. Ven vychází právě jen tehdy, když mají hlad, což v případě opravdu nízkých teplot bývá jen jednou za dva dny. Proto jim ani moc nevadí, že je zoo kvůli vládnímu zákazu stejně jako ostatní zahrady pro návštěvníky uzavřená. Aspoň je v jejich lenošení nikdo neruší.



ZOO Tábor chová dva medvědy baribaly, kterým se také říká medvědi černí. Pocházejí ze Severní Ameriky a jsou všežravci. Hlavní složkou jejich jídelníčku je rostlinná strava, hlavně různé výhonky rostlin, lesní plody, kořínky či ořechy. Loví i ryby a menší savce, nepohrdnou ani zdechlinou. Dlouhé nohy a krátké drápy využívají k rozbíjení starých kmenů, ze kterých vybírají červy a larvy hmyzu. Aktivní jsou převážně v noci a žijí samotářským způsobem života.



I vy se nyní můžete stát adoptivním rodičem medvědů baribalů v táborské zoo, případně můžete jejich adopci darovat někomu jako vánoční dárek. Vždyť kdo by nechtěl pod vánočním stromečkem objevit medvěda? Co na tom, že nejde o luxusní značku auta, ale živé zvíře. Na nové adoptivní rodiče ale čekají i další zvířata z táborské zoo. Co takhle někoho překvapit živým a přitom nenáročným dárkem?

