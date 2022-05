Bugatti je mladičký, odhadem roční pejsek, který někomu přerostl přes hlavu, ale to v případě tohoto plemene bývá dost časté. Russlíci jsou úplně nejúžasnější prdelky na světě, ale kdo je pořádně nezná, nechápe, jak vážné je to s množstvím energie, které mají. Představit si to člověk nedokáže, dokud to nepozná na vlastní zpocenou kůži. Je to kluk přátelský, mazlivý, bezkonfliktní. A byť je to z předchozích řádek asi jasné, znovu zdůrazňujeme, že velmi energický. Buggi se moc rád učí, nasává pravidla, rychle chápe, co od něj chceme, za co dostane odměnu. Je velmi tvárný, učenlivý a snaživý.

Buggi je kompletně očkovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům a označený mikročipem. Podmínkou adopce je kastrace Buggiho po aklimatizaci v novém domově.

Potřebuje domov, kde se bude pořád něco kutit, dělat, plánovat. Kde součástí běžného dne budou vydatné procházky, trénink, výcvik, hry, hlavolamy. Bude super pro člověka, který má ambice na psí sporty a vytvoření neobyčejného vztahu a pouta mezi člověkem a psem. Buggi se hodí do bytu i do domku se zahradou, po zodpovědném seznámení by mohl odjet k psí ségře nebo bráchovi. Vztah k ostatním zvířátkům nemáme ozkoušen.

V případě zájmu o adopci Buggiho Vás poprosíme o zaslání e-mailu na utulek@tstabor.cz. Do e-mailu napište základní informace o sobě, své rodině, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život téhle stíhačce nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky