Mrazivé počasí posledních dnů pomalu ale jistě končí. Kromě silničářů mají z očekávaného oteplení největší radost malpy hnědé z táborské zoologické zahrady. Pochází totiž z vyhřátých oblasti Amazonie, takže jim velké mrazy nedělají příliš dobře.

Ošetřovatelé je proto v době nejnižších teplot raději ani nepouštěli ven a nechávali je v uzavřených ubikacích v komfortní teplotě kolem 20 stupňů Celsia. Neznamená to ale, že tyto drobné a inteligentní opičky sníh nezajímá. Naopak, ne nadarmo se o někom říká, že je „zvědavý jako opice“. O malpách z táborské zoo to platí dvojnásob. Sněhová nadílka je dokáže dostat z jejich ubikací ven, aby si pořádně prohlédly tu mrazivou nádheru, na kterou ze své domoviny nejsou zvyklé. Tyto poznávací výpravy je srandovní sledovat, protože na průzkum se většinou vydá pouze jedna vyslankyně a ostatní jí sledují z tepla. Jakoby by se malpy ujišťovaly, jestli už ty hrozné mrazy skončily. Teplo však v jejich představách vypadá úplně jinak, proto venku vydrží jen malou chvíli a hned se utíkají schovat do vyhřáté ubikace. Škoda, že kvůli pokračujícímu uzavření zoo pro veřejnost mohou tyto neobvyklé hrátky se sněhem sledovat jen ošetřovatelé.