Malíř Horba se označuje sám za lidového tvůrce a není to jen tím, že přenáší na plátno vyšlechtěnou krásu jihočeských zámků, kostelů, kapliček a stavení selského baroka, ale on všechny ty výjevy jemné barevnosti a laskavého vzezření okrašluje vtipnými vsuvkami. Sem tam přidá nebi vzducholoď nebo rogalo, do kočárku na návsi uloží vodníka s počítačem, za volant traktoru posadí medvídka, zimní noc obohatí o sněhuláka s bubínkem. Absurdní humor? A právě tím je Horba výjimečný, vskutku originální. Jeho výpověď je pokaždé vtipná a laskavá zároveň: přináší oblohu bez mraků napájenou zvláštní modří, září žlutou fasádou a červeným ohýnkem střech, kde za komínem sedí kočka. Nabízí totiž to, co lidé nejvíc vítají: vlídnost, humor a nevídaná překvapení. Jde vlastně o setkání snu, jakési malířovi představy ideálu s realitou. Obdivuhodně se mu daří pěstovat líbeznost, která ale nesklouzne k přeslazení.

Těžko odolat kouzlu jeho obrazů, těžko je opouštět a odnášet si je domů jen v paměti. Čtvrtina výstavy se na místě prodala. Byla to malá smršť. Tuhle vlastnost si lázeňská galerie v Bechyni už vypěstovala, pokaždé se tu autoři poměrně rychle loučí se svými mladými láskami – plátny. A tyhle jihočeské obrazy mazlivého dne a něžné noci nemohly prožít jiný osud. Ještě z nich nevyvanula vůně barev a už se začaly rozbíhat do nových domovů.

Valentin Horba, který drží pastelky a štětec od dětství, maluje každý den od pěti ráno, maluje přemýšlivě a pilně. Začíná se prosazovat v aukcích. Vyprodává svůj ateliér, kde ho lidé často navštěvují. Za chvíli přijme sedmdesátku svého věku a přitom budoucnost má stále ještě před sebou. Není to šťastný muž? Je!

Pavel Šmidrkal, kurátor