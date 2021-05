Po roční pauze bez diváků. Tak znělo oficiální potvrzení možnosti povolit Rallye Šumava 2021. Jenže, jak bez diváků? Kdo z fanoušků by si tohle nechal ujít? A tak každou rychlostní zkoušku lemovaly malé skupinky lidí, kteří i přes upozornění pořadatelů neodolali a šli povzbudit své oblíbené jezdce.

Rallye Šumava 2021 bez diváků. | Foto: Marie Bubeníková

Byla vidět opatrnost i rozestupy, tak snad vše prošlo bezpečně. Diváci totiž ke sportu patří a k rallye obzvlášť. Vždyť nebýt několika z nich u trati poslední rychlostní zkoušky Zdebořická, težko by se Peugeot s číslem 39 dostával z příkopu znovu na trať. Ustlal si v té hluboké strouze tak dobře, že trvalo hodně dlouho, než se jej podařilo silnější polovině diváků takřka vynést zpět na silnici. A pořadatel, který měl tento úsek na starost, jen přihlížel tomu, jak ostatní diváci brzdí další projíždějící závodníky, aby se nestalo něco horšího. Vůbec jej nenapadlo nahlásit ke startu, aby jezdci dali pozor, nebo na tu chvilku zastavit starty dalších, než mu to pár lidí důrazně připomnělo, ale to již byl vůz na silnici a mohl pokračovat. Nebýt toho, asi by bylo pro pár závodníků starost navíc. Takhle jezdec dokončil závod, i když se ztrátou a účastníci záchranné akce mají zážitek i o čem vyprávět.