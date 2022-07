„Lokálka mezi Táborem a Bechyní patří k jihočeským unikátům. Stala se první železnicí u nás, na které jezdily vlaky poháněné elektřinou. Průkopnickou dráhu navíc zdobí jeden stavitelský klenot: elegantní most Bechyňská duha,“ popisuje člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta a doplňuje: „V rámci akce Léto na Bechyňce se mohou všichni milovníci železnice svézt po této trati každou sobotu během letních prázdnin. Na pravidelných spojích je čeká historický elektrický vlak vedený lokomotivou přezdívanou Bobinka.“

O prázdninových sobotách pojedou po této trati také dva páry zvláštních vlaků, na které bude nasazen Křižíkův elektromotorový vůz zvaný Elinka (M 400.001). Z Tábora bude odjíždět v 9:37 a 13:37, na zpáteční jízdu z Bechyně se Elinka vydá v 11:23 a 15:25 hod.

U vybraných stanic a zastávek na trati najdou cestující jednotlivá zastavení Naučné stezky Bechyňka. Informační tabule jsou doplněny mapami s vyznačenými turistickými cíli v okolí. Stačí si tak vybrat a vydat se na túru.

V Bechyni pak stojí za návštěvu opravená remíza (ta je otevřena od 9:00 do 15:30 hod. ve dnech 2., 16., 23. a 30. července a 13. a 27. srpna). Návštěvníci v ní najdou modelové kolejiště, lokomotivu Koloběžku Národního technického muzea s rokem výroby 1905 a také malou výstavu se železniční tématikou. Vstupné je 30 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Během Léta na Bechyňce se bude konat v Bechyni a v Táboře také řada zajímavých kulturně společenských akcí:

· 2. 7. 2022 – zahájení Léta na Bechyňce / Tábor, Bechyně

· 2. – 3. 7. 2022 – Múzy u Jordánu / Tábor

· 9. 7. 2022 – Divadlo v Trávě / Bechyně

· 16. 7. 2022 – Jazzový Tábor

· 23. 7. 2022 – Koloběžková Grand Prix / Bechyně

· 29. 7. – 1. 8. 2022 – Pojízdný kinematograf bratří Čadíků / Tábor

· 30. 7. 2022 – Keramické trhy / Bechyně

· 5. – 7. 8. 2022 – Komedianti v ulicích / Tábor

· 12. – 14. 8. 2022 – Bechyňské doteky

· 25. – 28. 8. 2022 – Pojízdný kinematograf bratří Čadíků / Tábor

Trať Bechyňka

Tato trať se pyšní významným prvenstvím: Na žádné jiné veřejné trati na našem území nebyl elektrifikovaný provoz zahájen dříve. Na území České republiky najdeme celou řadu památek, díky kterým můžeme i po řadě desetiletí žasnout nad důvtipem a odhodláním železničních inženýrů i investorů předchozích generací.

První zkušební jízda byla vykonána po pouhém roce stavby 1. června 1903 a slavnostní jízda, která zahájila provoz na trati, proběhla 21. června 1903.

Provoz byl zajišťován zpočátku dvěma elektrickými motorovými vozy, ke kterým v roce 1905 přibyl třetí a v roce 1908 čtvrtý. Tyto vozy byly později označeny jako EM 400 (001 a 002) a byly shodné konstrukce. Třetí a čtvrtý

vůz (003 a 004) byly konstrukčně odlišné od předchozích dvou. Dodnes provozuschopný vůz s označením M 400.001 je od roku 1974 součástí sbírky Národního technického muzea.

Bobinka

Jméno „Bobinka“ nosí malá elektrická lokomotiva bývalé řady E 422.0 (dnes řada 100). Pojmenování Bobinka vzniklo podle označení pojezdu lokomotivy Bo´Bo´ a jeho zdrobněním, aby se odlišila od rychlejších, silnějších a větších lokomotiv stejného uspořádání náprav s přezdívkou „Bobina“, které jezdily na hlavních tratích.

Elinka

Pod romantickým jménem „Elinka“ se skrývá historický elektrický vůz řady M400.001 vyrobený v roce 1903 vagonkou Rinhghoffer v Praze na Smíchově a firmou českého elektrotechnického vynálezce Františka Křižíka.

Jízdné

Ve vlacích tažených lokomotivou Bobinka platí běžný tarif ČD. V elektrickém voze Elinka stojí jízdné ve 2. třídě 200 Kč, pro děti od 6 do 15 let 100 Kč, v 1. třídě 250 Kč, pro děti od 6 do 15 let 200 Kč. Jízdenky na zvláštní historické elektrické vlaky koupíte v e-shopu ČD. Více informací o akci a podrobné jízdní řády vlaků najdete na portálu Vlakem na výlet nebo na stránkách www.cdnostalgie.cz.

Lukáš Kubát