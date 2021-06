Jenny - jedinečná vzhledem i povahou. Nádherná představitelka plemene slovenského čuvače s jemnou, citlivou a velice přátelskou povahou.

Čuvačka Jenny | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz

Jenny miluje bytí s člověkem, mazlení a hlazení, moc ráda si dá nějaké to dobré sušené masíčko, ale běda, jak bychom ji chtěli uplácet něčím méně dobrým. :-) To, že hůře papá, je jediný zápor, který o ní můžeme napsat. Jinak musíme chtě nechtě, a my samozřejmě chceme, pět slova chvály. :-) Způsobně chodí na vodítku, netahá, jiné pejsky neřeší, nevšímá si, jiná zvířátka ji netankují, chová se zdvořile, je s námi ráda venku i v kanceláři, je čistotná, vydrží na naše pravidelné venčení, v kotci si nic neničí, neštěká, nevyje. Je to prostě úžasná lední medvědice, naše bílá křehká květinka.