Galerie Záliv Lázně Bechyně se v sobotu 9. září odpoledne stala místem průtoku více jak stovky hostů, kteří milují krajinomalbu. Pražský malíř Ladislav Kulhavý tu nabízel ke zhlédnutí a koupi dvě desítky svých prací s námětem Vysočiny a s motivy Bechyně.

Dny otevřených ateliérů v Galerii Záliv v Bechyni | Foto: Pavel Šmidrkal

Sám jako obdivovatel žáků Mařákovy krajinářské školy se věrně drží realistického pojednání přírody plavené v letním slunci. Silné pronikání světla do jeho obrazů zvyšuje pocit klidu a rovnováhy, probouzí dojem léčivého účinku lesa, stráně, říčky. Zeleň tu překypuje škálou jemných odstínů a stejně tak oblaka mění citlivě své převleky podle denní doby. Kulhavý pozval návštěvníky do panenské krajiny a zůstává jeho tajemstvím, že dokáže i v dnešní době vypravit diváka do malebných zákoutí vzácně laskavého času. Rozprávění o své tvorbě vedl v galerii s lidmi celé odpoledne v rámci celokrajské akce Dny otevřených ateliérů.