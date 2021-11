Nelehký cíl si předsevzali kuželkáři, kteří se sešli na maratón v Táboře. Odehrát celou tisícovku pro ně byla ale zábava. Děkujeme za zaslaný příspěvek.

Kuželkářský maraton v Táboře | Foto: Zdeněk Krátký

Milovníci kuželek se sjížděli od pátku 22. října do soboty 23. října do Tábora, aby se zapojili do druhého ročníku tamějšího Kuželkářského maratonu. Jejich úkolem přitom nebylo nic menšího než odehrát rovných tisíc her bez přerušení. Jedna hra přitom obnáší patnáct plných hodů, a tak měli příchozí o zábavu postaráno.