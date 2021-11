1. 11. 1946 - 1. 11. 2021 - Pětasedmdesáté výročí vzniku legendární pražské hudební "Instrumentální skupiny Václava Kučery" (Kučerovci), která byla na přelomu 50. - 60. let minulého století na samém vrcholu hudebního výsluní v techdejším Československu s proslaveným a nezapomenutelným repertoárem písní z oblastí Španělska, Indonézie, Tichomoří (Havaj,Tahiti), Severní a Latinské Ameriky se blíží.

Nahrávky prvních písní od roku 1953 na gramofonové desky jako Reirege, Wiki wiki, Ayo mama, La paloma, Vaya con dios, Tuisolotu a Cucurrucucu patřily v té době mezi nejžádanější. Od svého vzniku v roce 1946 pod původním názvem Philipines Hawaiians, poté od konce roku 1952 pod současným názvem, nepřetržitě vystupovala po dobu neuvěřitelných 70 let až do roku 2016, z toho od roku 1946 do roku 1983 pod vedením charismatického Václava Kučery a následně po jeho úmrtí do roku 2016 pod vedením Jana Hromase. Ten se stal služebně nejstarším členem skupiny, ve které působil od roku 1971, tedy neskutečných 45 roků.

Skupina v roce 1958 s historicky nejhvězdnějším složení jako první u nás přišla s country muzikou a několik kovbojských písní z Divokého amerického západu zařadila do svého repertoáru včetně finančně nákladného stylového oblečení.

Začátkem 70. let v Polsku vytvořila hned dva pozoruhodné osobní rekordy, jední byla návštěva stotisíc diváků na jednom koncertu uskutečněném na fotbalovém stadionu v Lodži a 94 odehraných koncertů během jednoho kalendářního měsíce.

V tuzemsku začátkem 60. let shlédlo Kučerovce na Děvíně v Bratislavě sedmnáct tisíc diváků, v Praze několikrát po sobě vyprodali posvátný hudební chrám - Velký sál Lucerny.

Ve skupině za dobu její 70 leté aktivní a nepřetržité činnosti do roku 2016 se vystřídalo celkem 136 kmenových členů, z toho 98 hudebníků, zpěváků a tanečnic, zbytek tvořili moderátoři (konferenciéři), manažeři, technici z řad zvukařů, osvětlovačů i dopravců, dále jazykoví poradci a odborní spolupracovníci.

Bedřich Jan Skočdopol

bývalý manažer, archivář,organizační pracovník

Fanklubu skupiny

Soběslav