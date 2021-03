Krkavci si krátí dlouhé chvíle napodobováním různých zvuků

Tento pták, možná pro svou temnou černou barvu, neodmyslitelně patří do mnoha pohádek. Jeho zjevení často nevěští nic dobrého, vždyť jeho podobu na sebe bral i zlý čaroděj Rumburak. Tušíte správně, řeč je o krkavci velkém, jehož pár můžete za normálních okolností obdivovat v táborské zoologické zahradě. Krákorovi si nejraději pochutnají na myších a křečcích. Když jim je ošetřovatelé hází, většinou je chytí ještě ve vzduchu. S oblibou také svým silným zobákem zkouší pevnost jejich klece a snaží se rozmotat drátěná oka. Návštěvníci by proto v žádném případě neměli do jejich klece strkat prsty, mohli by snadno přijít k úrazu.

Krkavec velký ze Zoo Tábor | Foto: Anna Kostohryzová