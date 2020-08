Dvouhodinovým interaktivních přestavením provádí šílený klaun. Návštěvníky uchvátí hadí žena, vodní show a nejen čeští, ale i ukrajinští a mongolští artisté.

Netradiční zábava je určená spíše pro dospělé publikum. Provozovatelé nedoporučují návštěvu dětem do 12 let. Během nové show Wanted want it totiž zmizelo dítě. Součástí je křik, pláč i vulgarity.

V šapitó nenajdete roztomilá zvířátka, ale děsivé postavy, protagonisté šokují obecenstvo, vydávají skřeky a emoce stříkají na všechny strany.