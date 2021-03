Sherlock je jako kytara. Když si jen tak někdo, kdo nezná noty ani akordy, řekne, že zahraje písničku, nedopadne to dobře. To pak jen nesmyslné tóny budou tahat za uši. Když však zkušený muzikant vyzkouší jednotlivé struny, pak trpělivě a citlivě naladí, dočká se melodické písně.

Sherly se lidí bojí, jejich přítomnost nevyhledává. Už sice chápe, že člověk přináší benefity – jídlo, procházky, pohlazení, úlevu od bolesti, teplo. Nicméně to ještě nepřevážilo strach a to špatné, co s lidmi v minulosti musel zažít. Ve zkušených rukách však začíná hezky spolupracovat.

Je to pes velmi jemný, hodný, submisivní a oddaný. Vždy statečně zvládl jakoukoliv manipulaci, nandavání oblečků či ošetření, braní krve, čištění proleženin. Nezná vzdor a snad ani neví, jak zavrčet nebo použít zoubky. Prostě jen vždy čeká, hledá sice cestu ven ze situace, ale za žádnou cenu se neobrátí proti člověku. Radost mu dělají procházky, pobyt venku a oblíbil si dobré jídlo. Neváhá taky potrestat rozcupováním jakéhokoliv plyšáčka, který se mu octne v pelíšku.

Sherlock je krásný velký kříženec připomínající menší německou dogu s chrtími rysy, ale jeho paleta plemen bude asi velmi pestrá.

Sherlock je dle veterinárních vyšetření zdravý pejsek. Netrápí ho žádné onemocnění. Je připraven odejít do adopce, naočkovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům a označený mikročipem. Podmínkou adopce bude jeho kastrace po adaptaci v novém domově.

Sherlock je životem a lidmi zrazený pes, který nezačíná od nuly, začíná tak od mínus padesáti. Hledá velmi klidné prostředí, kde bude moc variabilně trávit čas v domě nebo na zahradě, ale se spaním uvnitř. Potřebuje dobře zabezpečenou zahradu, bez možností úniku. Určitě bude chtít chodit na procházky, které má moc rád, ale ideálně do přírody, ne do ruchu velkoměsta. Hledá menší rodinu, klidné lidi, se kterými si vytvoří pevné pouto. Potřebuje citlivě, vlídné a velmi trpělivé vedení. Zkušenosti se psy a empatie jsou u Sherlocka zcela nezbytné. Vztah k jiným zvířatům jsme zatím neměli možnost vyzkoušet, ale ze zkušenosti s jinými pejsky si myslíme, že vyrovnaný a pohodový psí parťák by mu byl tou nejlepší berličkou.

Máte-li o Sherlocka zájem, pošlete na e-mail utulek@tstabor.cz základní informace o Vás – nacionále, kontakt, adresu, důležité info o své rodině, dětech, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Sherlymu nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu.

Naše detektivní práce nepřinesla žádné ovoce. O historii neznačeného pejska nebo jeho původním majiteli se nám nepovedlo nic vypátrat. Možná je to tak dobře, neznáme okolnosti, ale rozhodně stav při přijmu odpovídal dost těžkému a žalostnému životu. Kostra potažená kůží, hnisající proleženiny na četných místech na těle, vyděšený, strachy paralyzovaný pes. Veterinární vyšetření neodhalila závažné onemocnění, byl "pouze" velmi zubožený, do útulku se dostal na poslední chvíli.

Vlivem toho, že jsme velmi pátrali po jeho minulosti, vyšetřovali bedlivě zdravotní stavu a proto, že je to charismatický hubeňour (jako nejúžasnější představitel téhle postavy), jsme mu vybrali detektivní jméno - Sherlock, které si hned moc zamiloval.

Kamila Šťastná, Útulek Tábor pro psy a kočky