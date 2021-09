Možná měly nějaká obyčejná jména, dost možná ani ne. My jsme díky nim zavzpomínali na krále Artuše. Na jeho matku Igraine a na jeho poloviční sestru, čarodějnou vílu Morganu. Domníváme se, že se jedná právě o matku s dcerou, které celý život živořily a trpěly nedostatkem jídla, vody, prostoru, lidského kontaktu, prostě všeho.

Morgana neměla na růžích ustláno. Je to křehká psí víla, která hledá klidný domov. | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz

Holky se ukázaly být sice bez výchovy a návyků na manipulaci, ale hodné a zvídavé. Nechtěli jsme holčičky původně rozdělit, ale nedaly nám na vybranou. Spolu se bály, ležely a jakmile se jedna zvedla, druhá po ní zaútočila. Jako by ani nevěděly, proč to dělají, ale dělaly. Mají mezi sebou patologický vztah a mnohem spokojenější jsou zvlášť. Dáváme jim možnost být spolu, ale příliš o to nestojí, drží si odstup. Proto budeme pro Igraine i Morganu hledat nové domovy zvlášť, aby mohly vyváznout z minulosti a plně rozkvést.