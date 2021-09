Soutěžní trasa, dlouhá přibližně 80 km, vedla především po méně frekventovaných silnicích v běžném silničním provozu. První etapa byla zaměřená na plnění soutěžních úkolů, druhá byla spojená s návštěvou zámku ve Stráži nad Nežárkou a návratem do Kempu Plovárna v Soběslavi, kde se konalo i závěrečné vyhodnocení výsledků s doprovodným programem.

Sraz a start všech účastníků byl na soběslavském Náměstí Republiky, odkud jsou i snímky Romana Růžičky.

P. S.: Akce se zúčastnil i herec, komik, scénárista a režisér Petr Čtvrtníček, který na náměstí prodával klobásy. A nebyl by to on, kdyby nepřipojil i nějakou taškařici. Tentokrát měl své vozidlo vyzdobeno samolepkou se svým portrétem a sloganem: Když nemůžeš, tak si přidej…

