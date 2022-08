Tentokrát jsem ale namířil z městečka jinou trasou a rozhodně jsem nelitoval. Úchvatné výhledy do dáli, kolem cesty spousta zajímavostí, hezká krajina a hluboké lesy. Co víc si přát?

Slunečný letní den rámoval moje toulání, nespěchal jsem, ale hodně jsem se kochal. A bylo rozhodně čím. Vesničky jako malované, v každé křížek, někdy kaplička či zvonička, vše opravené a opečovávané. Příroda nezůstávala pozadu, venkov má prostě tulákům co nabídnout.

Výšlap se rozhodně vydařil, byl jsem velice spokojený.

Rád se o zážitky podělím i s vámi…