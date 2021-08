Někdy v únoru zasel Martínek na zahrádce semínka slunečnice, kterými jsme krmili ptáky. S radostí sledoval, jak rostlinky rostou. Teď mají téměř 2 metry a když před několika dny rozkvetly, tak byl ze svého pěstitelského úspěchu nadšený. Rozkvetlé slunečnice nás inspirovaly k tvoření, a tak se můžete podívat na 5 nápadů, jak toto téma výtvarně zpracovat.

1. OTISKY

K prvnímu tvoření jsme využili čerstvý květ a listy slunečnice. Natřeli jsme je temperami a otiskli na papír. Při tomto tvoření mohou děti do detailu rostlinu prozkoumat. Zapojí více smyslů (hmat, zrak, čich) a zážitek z tvoření tak bude mít hlubší rozměr.

2. ZÁPICH Z FILCU

Děti rády při tvoření zkouší různé materiály, nejen papír. U tohoto nápadu jsme použili látku a oblíbené fixy na textil. Ze žlutého a hnědého filcu vystřihneme jednotlivé části květu slunečnice. Slepíme je k sobě. Pomocí fixu na textil můžeme dokreslit detaily.. Květ přilepíme na špejli a použijeme jako zápich do květináče nebo jako dekoraci. Co se týče lepení, nejlépe drží tekutý Herkules nebo je možné použít tavnou pistoli, mladším dětem tavnou pistolí lepíme my.

Tvoření s dětmi - SlunečniceZdroj: Lucie Cmarová

3. KVĚT SE SEMÍNKY

Když děti tvoří, je dobré nabídnout jim i reálné pomůcky, které se k tématu hodí. V tomto případě jsme využili skutečná semínka slunečnice, která uprostřed živého květu v reálu dozrávají. Květ slunečnice si vystřihneme z papírového talíře a vybarvíme ho libovolnými barvami. Do hnědého středu nalepíme slunečnicová semínka. K lepení jsme použili tekutý Herkules a po nasypání semínek jsme výrobek zatížili, dokud lepidlo nezaschlo.

4. PLYŠOVÉ DRÁTKYPři tímto tvoření jsme opět použili netradiční materiál – plyšové drátky. Vytvořili jsme jimi 3D omalovánku. Květ slunečnice vymodelujeme z plyšových drátků a ty nalepíme tavnou pistolí na papír (mladším dětem drátky nalepí dospělý, hrozí popálení lepidlem). Takto vzniklé obrysy květu děti vymalují, mohou dokreslit stonek s listy a pozadí obrázku.

5. OLEJOVÉ PASTELY

Při tvoření se toho děti mohou i hodně naučit způsobem, který je naprosto přirozený. U některých témat se dají výtvarné pomůcky skvěle propojit s obsahem tvoření. V případě slunečnic tak můžeme využít olejové pastely a zároveň dětem vysvětlit, že ze semínek slunečnice se olej skutečně lisuje.

Tvoření s dětmi - SlunečniceZdroj: Lucie Cmarová

Olejové pastely jsme s dětmi zkoušeli poprvé a moc jsme si to užili. Kreslili jsme květ slunečnice dle vlastní fantazie. Olejové pastely bych přirovnala k mastnějším voskovkám. Mají syté barvy. Oproti suchým pastelům nepráší a méně špiní ruce. Také nejsou tak náchylné na polámání. Přitom se dají dobře roztírat prsty. Doporučuji určitě vyzkoušet.

Lucie Cmarová

O AUTORCE

Lucie Cmarová je maminka dvou malých dětí. Srdcem i vystudovaným oborem je pedagožka, kterou fascinuje dětské vnímání světa, ve kterém hraje zásadní roli hra. Na začátku rodičovské dovolené se začala věnovat tvorbě didaktických pomůcek a založila si vlastní web a Facebookovou stránku nazvanou Tvoříme pro děti.



Stránky se od té doby rozrostly a dnes na nich najdete nejen tipy na DIY didaktické pomůcky, ale také pracovní listy ke stažení, nápady na hraní a tvoření s dětmi a recenze dětských knížek, časopisů, výtvarných pomůcek a her. Všechny tipy jsou také sdíleny na sociálních sítích, kde si čas od času můžete mimo jiné zasoutěžit o dětské knížky či hry.