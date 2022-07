Vyrábění modelů dnes Pavla Böhma živí. „Nejdřív, asi od roku 2009, to byl koníček, kterému jsem se věnoval při práci. Už ale několik let mám vlastní ateliér,“ vypráví Pavel Böhm, který vede firmu PB Model. Jak se k této práci dostal? Od mala modelaří. „Stavěl jsem modely letadýlek. S modelařením jsem nikdy nepřestal. Stále mne to baví,“ vysvětluje. Nejprve ho oslovili z Jihočeského muzea kvůli modelu milíře, pak přišla nabídka z jednoho pražského ateliéru. „Dnes už to vyrostlo do velkých projektů, děláme malé i větší modely,“ vysvětluje Pavel Böhm. Jeho výrobky vznikají v měřítkách 1:10 000 až 1:1.