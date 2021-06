"Když se u nás objevil jantarový krasavec, hned nás napadlo, jak vzácní jsou u nás zrzci. Takže jsme si vzpomněli i na nejvzácnější oranžové diamanty, které mají označení vivid. Pak bylo jméno hned jasné," říká o kocourkovi, kterého pojmenovali v táborském útulku Vivid, vedoucí Kamila Šťastná.

Zrzavý kocourek s jantarovýma očima hledá domov | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz

Dokonalý, luxusní, nádherný, mazlivý, elegantní i energický, takový je náš Vivid. Samozřejmě je to občas i raubíř a umí se i pěkně rozdovádět, ale pokud má dostatek pozornosti, pohybu a péče, je to sladký elegán. Ve své ubikaci občas z nudy provádí rekonstrukce, vyhrabává hlínu z květináče, přerovnává deky, je to prostě designer.