Maxon je skotačivé a lumpačivé povahy, je to mazlivý neposeda, který Vás okouzlí svou úžasnou a pořád trvající dobrou náladou. Je vzorně čistotný, chodí neomylně na kočičí záchodek, hodí se do bytu i do domku se zahradou s přístupem ven výhradně až po své kastraci.

V případě zájmu o adopci Vás poprosíme o zaslání e-mailu na utulek@tstabor.cz. Do e-mailu napište základní informace o sobě, své rodině, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech s kočičkami. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Za příspěvek děkujeme Kamile Šťastné, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky