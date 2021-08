Edgar Allan Poe napsal hororovou povídku Černý kocour. Majestátní, hodný a obří kocour tam prožije muka a je dokonce i zabit. Vrací se však ze záhrobí, tentokrát však s bílými fleky na hrudi. Povídka samozřejmě pokračuje děsivě, ale příběh našeho Edgara naštěstí ne.

Černý kocour Edgar shání páníčka | Foto: Radek Havlíček, vivid.foto.cz

Edgar je kocourek, ke kterému se nikdo nechoval ošklivě, naopak je vymazlený a úplně dokonalý. To, že si ho někdo nevyzvedl, lidem nezazlívá a pořád by se jen mazlil. Miluje lidi, společnost a váleníčko. Úplně šťastný by byl někde pěkně v teple, u krbu s páníčkem, který by kouřil dýmku, četl knihy a drbal ho. Ale neopovrhne ani nějakou fajn ženskou či větší rodinou. Jen aby ho nikdo netahal za ocas a měl stále kdo drbat jeho kožíšek.