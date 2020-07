Kočky vhodné k adopci v táborském útulku

Will a Grace jsou nejlepší přátelé a oba bydlí v New Yorku. Will je právník a Grace je designerka. Znáte ten seriál?

Grace. | Foto: RAdek Havlíček

V Útulku Tábor - pro psy a kočky máme také Willa a Grace. I náš Will je tak trochu právník a stará se o bezpečí své ségry Grace. Grace má design vyloženě v krvi, dokáže bleskurychle přestavět zázemí kotce s vkusem jí vlastním (čtěte naprosto odlišným od našeho). Jsou to rozkošná černá koťátka, stáří odhadujeme na 12-13 týdnů. Koncem července budou připravena odjet do adopce. Do adopce odjedou kompletně naočkovaná, ošetřená proti vnitřním i vnějším parazitům a označená mikročipem. Zájemci volejte na 778 465 467 či 773 791 322 nebo piště na utulek@tstabor.cz. Podmínkou adopce je kastrace po dovršení pohlavní dospělosti koťat. Útulek Tábor - pro psy a kočky

