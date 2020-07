Díky spolupráci s táborským útulkem pro nalezené psy a kočky vám přinášíme přehled současných domácích mazlíčků možných k adopci.

Táborská skupina ABBA. Agnetha je trikolórní holčička, Anni-Frida mourovatá a na fotografii leží. Björn vykuleně kouká a Benny má nakročeno směle dopředu. | Foto: Radek Havlíček

Táborská kočičí skupina ABBA

Mamma Mia, Chiquitita nebo třeba Waterloo. To jsou věčné hity, které zná asi opravdu každý. V Útulku pro nalezené psy a kočky v Táboře nyní mají podobnou senzaci. Táborskou skupinu ABBA. Jsou to čtyři roztomilá koťátka, která také změnila svět. Svůj svět, svůj osud. Narodila se na drsné ulici a jejich šance na přežití nebyly vysoké. Do útulku se dostala malá a slabá. Ukázala však, že jsou neuvěřitelní bojovníci. Ničeho se nebojí a nezastaví se. Mlíčko, dobré masíčko, vitamíny, léky a už se mají čile k světu.