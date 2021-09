Máte-li o adopci zájem, pošlete na e-mail utulek@tstabor.cz základní informace o Vás – nacionále, kontakt, adresu, kde by Rettinka bydlela, důležité info o své rodině, dětech, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech s kočkami. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život holčičce nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Domov plný lásky, porozumění, péče a zodpovědného přístupu. Hodí se do bytu i do domku se zahradou, s přístupem ven až po své kastraci. Retti je vzorně čistotná, využívá kočičí wc, mazlivá a kontaktní.

Rettinka je připravena vyrazit do svého nového domova, kompletně naočkovaná, ošetřená proti vnějším i vnitřním parazitům a označená mikročipem. Podmínkou její adopce bude kastrace po dovršení její pohlavní dospělosti.

Rettinka - mourovatá kuchařka, hledá kuchyni, kde by se stočila do klubíčka. | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz

Mourovatá barva, že je příliš obyč a klasika? Co když právě klasiku máte rádi? Tradice má nepopiratelnou uklidňující moc, historie nám dává pocit jistoty, pocit pevné půdy pod nohama. A když si k tomu ještě přimyslíte hebký kočičí kožíšek a předlivý zvuk na klíně, pohoda na vás musí přímo padnout. Magdalena Dobromila Rettigová, u nás Rettinka, je prostě sázka na jistotu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.