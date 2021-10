Kočičí pirátský trojlístek hledá domov plný lásky a péče

Do drsných pirátů mají daleko, asi jako my do režisérů filmů Pirátů z Karibiku. Hvězdná jména jim však sluší, stejně jako pirátské kulisy, tak se do jejich představení pojďme pustit.

Kočičí Piráti z Karibiku hledají novou kajutu | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz