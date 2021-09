Máte-li o adopci zájem, pošlete na e-mail utulek@tstabor.cz základní informace o Vás – nacionále, kontakt, adresu, kde by koťátka bydlela, důležité info o své rodině, dětech, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech s kočkami. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život koťátkům nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Hledá domov plný lásky, porozumění, péče a zodpovědného přístupu. Hodí se do bytu i do domku se zahradou, s přístupem ven až po své kastraci.

Kotě je přivaveno vyrazit do nového domova, kompletně naočkované, ošetřené proti vnějším i vnitřním parazitům a označené mikročipem. Podmínkou jeho adopce bude kastrace po dovršení jeho pohlavní dospělosti.

Nellie ze své dvojice zbyla sama a hledá domov, bráška Sweeney je již doma. Popusťte uzdu své fantazie a nechte se přenést do Londýna do domu šílené pekařky a ještě šílenějšího holiče. Že jste film neviděli? Nevadí, mrkněte na něj, rozšiřte si filmové obzory a ještě lépe: k tomu koukání si dejte na klín adoptované stejnojmenné koťátko. Domov nehledali spolu. Bílomourovatá kočka, kterou stále máme v útulku, se jmenuje Nellie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.