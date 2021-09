Máte-li o adopci zájem, pošlete na e-mail utulek@tstabor.cz základní informace o Vás – nacionále, kontakt, adresu, kde by koťátka bydlela, důležité info o své rodině, dětech, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech s kočkami. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život koťátkům nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Domov plný lásky, porozumění, péče a zodpovědného přístupu. Hodí se do bytu i do domku se zahradou, s přístupem ven až po své kastraci. Jsou mazlivá, vyhledávají společnost člověka, hravá, čistotná, zvyklá chodit na kočičí wc.

Koťátka jsou připravena vyrazit do svých nových domovů, kompletně naočkovaná, ošetřená proti vnějším i vnitřním parazitům a označená mikročipem. Podmínkou jejich adopce bude kastrace po dovršení jejich pohlavní dospělosti.

Beverly Hills 90210, americký televizní seriál, který hýbal světem. Kdo by je neznal a neprožíval s nimi jejich lásky i rozchody? Brandon a Brenda, Dylan a Donna, to jsou jména, která se nám vryla pod kůži. Naši kočičí jmenovci jsou také mladí a neklidní, šijí s nimi všichni čerti, prožívají spoustu emocí, sami sebe ještě hledají, dotvoří se až v milujícím domově.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.