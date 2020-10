Rádi byste si pořídili domácího mazlíčka? Co tahle kočku z útulku.

Rafael, Roger, Serena - tenisová špička. | Foto: Radek Havlíček

Black a Berry – dva kocouří frajeři

Kočka - stylová značka s dlouhou tradicí. Chcete i vy být hrdým majitelem BlackBerry? Tak to máme pro vás dvojnásob lákavou nabídku v podobě dvou uvrněných pohodových kocourků. Black a Berry jsou odhadem čtyřměsíční hravá koťátka, která chtějí dovádět a poznávat svět.

Black - mourovatý kocourek

Berry - bílomourovatý kocourek

Kluci jsou pohodáři, čistotní, hodí se do bytu i do domku se zahradou, s budoucím přístupem ven (po své kastraci). Zvyknou si s nadsázkou na jakýkoliv domov i na jakékoliv zvířecí kamarády. Jsou mladí a tvární.