Spolek Fotografiemi pro radost, který pomáhá lidem s mentálním postižením tentokrát připravil pro své členy zajímavý program v Dukovanské jaderné elektrárně. Akce se ve čtvrtek 23. září 2021 zúčastnili také klienti Klíčku. Osmička klientů měla možnost dozvědět se vše o výrobě elektrické energie. Díky modelům a vizuální technice si prošli detekčními rámy na kov i radiaci, uranovým dolem, jaderným reaktorem, turbínou a cvičným velínem s možností řídit jadernou reakci. Naštěstí šlo opravdu jen o trenažér, výstražné zvuky i světla svědčily o blížící se jaderné havárii. Ve zdraví a bez ohrožení se všichni rozloučili s elektrárnou a vrátili se do Záluží.

Klienti Denního a týdenního stacionáře Klíček, který poskytující sociální služby uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením, se vypravili na výlet do Jaderné elektrárny Dukovany. Děkujeme Kamilovi Sixtovi za zaslání příspěvku.

