Ve středu 4. března stacionář Klíček navštívily dvě milé dámy, Jana Jelínková a Jarmila Kasalová, zástupkyně Rodinného pivovaru Bernard. Přivezly finanční dar ve výši 14 800,- Kč.

Je to výtěžek z prodeje Táborské jedenáctky ve značkové prodejně v Táboře za rok 2019. Letos je to již 5 let, co tato spolupráce trvá a my za ni mockrát děkujeme.

Dar použijeme ke zlepšení komplexní péče o naše klienty. Výše zmíněné dámy nám předaly certifikát a poté je ředitel stacionáře provedl prostorami Klíčku. Dle jejich slov se jim u nás moc líbilo, což nás těší.

Petr Brázda